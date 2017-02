منبع :‌ آي تی ایران

هوآوی ، یکی از بزرگ ترین شرکت‌های سازنده تلفن‌های هوشمند در چین و سومین شرکت بزرگ در دنیا در تلاش است تا راهی به بازار آمریکا نیز باز کند. این شرکت، Justin Long ، بازیگری که درتبلیغ معروف اپل "Get a Mac" ، در سال های 2006 تا 2009نقش آفرینی کرده بود را برای بازی در کمپین تبلیغاتی جدید خود ( با نام Android Smartphone Campaign) انتخاب کرد.

بر اساس گزارش Campaign US ، دلیل انتخاب Long در شرکت هوآوی، دقیقا به دلیل همکاری گذشته وی با اپل بود. Long در این فیلم جدید با نام "The Interview"، نقش فردی را بازی می‌کند که برای استخدام توسط شرکت هوآوی در حال مصاحبه است. در این فیلم به حضور سابق Long در فیلم تبلیغاتی اپل نیز اشاره می‌شود. Long در این فیلم عنوان می‌کند که "تجارب زیادی در حوزه تکنولوژی دارد ولی هرگز پروژه ای را مدیریت نکرده است.

مدیر گروه تبلیغاتی Blast Radius، نماینده تبلیغاتی گوشی جدید Mate 9 هوآوی، Jessica Grizzel در گزارشی اعلام کرد که سابقه حضور Long در ویدیوی تبلیغاتی اپل، مفهومی ضمنی به فیلم شرکت هوآوی اضافه می‌کند و می‌تواند موقعیتی چالش برانگیز برای هوآوی در بازار ایجاد کند.

این ویدیوی 60 ثانیه‌ای ، درونمایه طنز هم دارد و نقاط قوت Mate 9 را معرفی می‌کند:

" تو باهوشی، کارآمدی، می‌توانی 2 روز بدون نیاز به شارژ روشن بمانی که به عقیده من"خارق العاده" است."

Long همچنین به دستیار هوشمند این گوشی نیز اشاره می‌کند.