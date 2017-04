منبع :‌ آی تی ایران

تعداد بانک‌ها و موسسات مالی که سیستم پرداخت آنلاین اندروید پی از آنها پشتیبانی می‌کند، با سرعت زیادی در حال افزایش است. ماه گذشته این سرویس، لیست بانک‌های پشتیبانی شده خود را در کشور امریکا منتشر کرد و حالا اسامی جدیدی به این لیست اضافه شده است. در کل ۱۸ بانک به این لیست اضافه شده‌اند که عبارت‌اند از: Bank of Stockton، Boundary Waters Bank، Citizens Bank of the South، Country Bank for Savings، Countryside Bank، First Green Bank، First State Bank of the Florida Keysو Indiana University Credit Union.

بقیه اسامی بانک‌ها و موسسات مالی عبارت‌اند از: Greenfield Cooperative Bank، Maquoketa State Bank، McFarland State Bank، The Conway National Bank، The Infirmary Federal Credit Union، Barksdale Federal Credit Union، Florence Savings Bank، J.S.C. Federal Credit Union، O Bee Credit Union و Security State Bank Of Hibbing.