منبع :‌ آی‌تی‌ایران

یکی از کارهایی که ما هر روز انجام می‌دهیم خاموش کردن کامپیوتر است. معمولا هم به منوی استارت می‌رویم و روی دکمه shutdown کلیک می‌کنیم. اما آیا راه سریع‌تری هم وجود دارد؟ پاسخ این سوال مثبت است. برای خاموش کردن ویندوز به‌خصوص ویندوز 10 راه‌های ساده‌تری وجود دارد که چند نمونه از آنها را در ادامه بررسی می‌کنیم.

راه اول: دکمه Power

همه کامپیوترها این دکمه را دارند و با همین دکمه هم روشن می‌شوند. شما می‌توانید در ویندوز برای این دکمه فرمان تعریف کنید. مثلا بگویید با فشار دادن این دکمه در زمان کار ویندوز کامپیوتر Sleep شود و یا خاموش شود.

برای ورود به قسمت تنظیمات این دکمه استارت منو را باز کنید و تایپ کنید power، درمیان گزینه‌های پیش رو power options را انتخاب کنید. در پنجره‌ای که باز شده است گزینه Choose what the power button does را انتخاب کنید تا به صفحه مورد نظر برود. در این قسمت می‌توانید برای دکمه پاور برنامه‌ریزی کنید و از منوی مقابل آن Shutdown را انتخاب کنید. حالت پیش‌فرض این تنظیم Sleep است.

در انتها هم روی Save Changes کلیک کنید تا تنظیمات ذخیره شود و از این پس با خیال راحت دکمه پاور را بزنید تا ویندوز خاموش شود.

راه دوم: آیکون خاموش کردن بسازید

اگر دکمه پاور لپ‌تاپ شما جایی است زدن آن حس خوبی به شما نمی‌دهد و یا نگران هستید با استفاده زیاد از آن، دکمه خراب شود بهتر است برای خودتان یک آیکون Shutdown بسازید که با دبل کلیک روی آن کامپیوتر شما خاموش شود.

برای اینکار روی فضای خالی دسک‌تاپ کلیک راست کنید و از منوی New گزینه Shortcut را انتخاب کنید. در کادری که برای شما باز می‌شود هم آدرس زیر را وارد کنید:

%windir%\System32\shutdown.exe /s /t 0

سپس روی Next و بعد روی Finish کلیک کنید و کار تمام است. حالا به سادگی با یک دبل کلیک روی این آیکون که در دسک‌تاپ قرار گرفته است می‌توانید کامپیوتر خود را خاموش کنید.

راه سوم: کلیک راست

راه سوم هم با کلیک راست روی منوی استارت است. اگر روی استارت منو در ویندوز 10 کلیک راست کنید، گزینه‌ای خواهید داشت با نام shut down or sign out و در زیر منوی آن می‌توانید گزینه Shut down را انتخاب کنید تا کامپیوتر شما خاموش شود.

راه چهارم: Alt+F4

همانطور که می‌دانید در ویندوز می‌توانید همه پنجره‌ها را با نگه‌داشتن دکمه Alt و همزمان زدن دکمه F4 ببندید. اما اگر هیچ پنجره‌ای باز نباشد و یا در صفحه اول ویندوز باشید و Alt+F4 را بزنید، برای شما پنجره‌ای باز می‌شود که از طریق آن هم می‌توانید ویندوز را خاموش کنید.