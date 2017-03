منبع :‌ آی‌تی‌ایران

دقیقا 5 سال از روزی که گوگل پلی‌استور شروع به کار کرد می‌گذرد. این سرویس پرطرفدار که بهشت دوستداران اندروید است عملکرد بی‌نظری در این مدت داشته است. ما روزانه بارها از این فروشگاه استفاده می‌کنیم و اپلیکیشن‌های مختلفی را خریداری یا آپدیت می‌کنیم. حالا گوگل برای اینکه این شادی را با ما جشن بگیرد آمارهایی را منتشر کرده که شاید برای شما هم جالب باشد.

وقتی به لیست بیشترین اپلیکیشن‌هایی که کاربران نصب کرده‌اند نکته‌ای توجه شما را جلب می‌کند و آن هم این است که از 5 اپلیکیشن اول دنیا سه اپلیکیشن متعلق به فیسبوک است! این آمار فقط مختص به اندروید نیست و در همه پلتفرم‌ها مشابه این را خواهید دید.

بازی‌هایی که بیشتر نصب شده‌اند

کندی کراش

ساب‌وی سرف

تمپل ران 2

Despicable Me

کلش آف کلنز

اپلیکیشن‌هایی که بیشتر نصب شده‌اند

فیسبوک

فیسبوک مسنجر

پاندورا رادیو

اینستاگرام

اسنپ‌چت

آلبوم‌هایی که بیشترین فروش را داشته‌اند

25

The marshall mathers LP2

1989

If you are reading this it's too late

To pimp a butterfly

پرفروش‌ترین فیلم‌ها

The interview

Frozen

Deadpool

Star Wars: the force awakenes

Guardians of the galaxy

کتاب‌های پرفروش

Fifty shades of Grey

The hunger games trilogy

A game of thrones

The fault in our stars

Gone girl