منبع :‌ دنیای اقتصاد

با ادامه روند توسعه صنعت IT در سراسر جهان، میزان سرمایه‌گذاری در این بخش هم افزایش می‌یابد. جدیدترین بررسی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری جهانی در IT به 5/ 3 تریلیون دلار تا پایان سال 2017 خواهد رسید که این میزان در مقایسه با سال 2016 رشد سالانه 4/ 1 را تجربه خواهد کرد. جدیدترین بررسی‌های انجام شده از سوی موسسه تحقیقاتی گارتنر در این مورد نشان می‌دهد که این میزان رشد نسبت به پیش‌بینی قبلی رشد سالانه 7/ 2 درصدی کاهش داشته و این به‌دلیل افزایش نرخ دلار بوده است. «جان دیوید لاولاک» یکی از کارشناسان موسسه گارتنر در این مورد می‌گوید: «رشد قیمت دلار باعث شده است تا در مجموع سرمایه‌گذاری جهانی در صنعت IT تا پایان سال جاری میلادی تا 67 میلیارد دلار کاهش پیدا کند. ما انتظار داریم که فشارهای ناشی از بازار ارز درآمدهای بین‌المللی مبتنی بر دلار آمریکا را در طول سال 2017 دچار کاهش کند.»

در حقیقت پیش‌بینی میزان سرمایه‌گذاری جهانی در صنعت IT مهم‌ترین شاخص برای اغلب روندهای دنیای تکنولوژی از بازارهای سخت‌افزار گرفته تا بازارهای نرم‌افزار، خدمات IT و مخابرات، به حساب می‌آید. حالا بیش از یک دهه است که مدیران ارشد کسب و کارهای حوزه IT از این شاخص برای پیش‌بینی وضعیت کلی صنعت IT و انجام تصمیم‌گیری‌های دقیق استفاده می‌کنند. به این ترتیب آنها می‌توانند فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی این صنعت را بهتر ارزیابی و شناسایی کنند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش مربوط به سیستم‌های دیتا سنتر در سال 2017 رشد سالانه 3/ 0 درصدی خواهد داشت تا به این ترتیب سرمایه‌گذاری در این بخش از روند منفی خود در سال 2016 خارج شود. «لاولاک» در این مورد معتقد است: «این روزها به‌تدریج شاهد تغییر کاربردهای دیتاسنترها و به این ترتیب ورود خریداران جدید به بازار این سیستم‌ها هستیم. به این ترتیب کسب‌وکارها و بنگاه‌های تجاری به جای خرید دیتا سنترها از فروشندگان سنتی، حالا ترجیح می‌دهند سرورها و زیرساخت‌های ذخیره ابری را از شرکت‌هایی مانند آمازون، گوگل و مایکروسافت اجاره کنند. به‌طور کلی این موضوع در سال‌های اخیر باعث کاهش سرمایه‌گذاری و خرید سرورها شده است.»

به دنبال رشد چشمگیر فروش گوشی‌های موبایل و البته بهبود نسبی بازار پرینترها، کامپیوترهای شخصی و تبلت‌ها، سرمایه‌گذاری جهانی در بخش دستگاه‌ها در حال رشد است و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری میلادی با رشد سالانه 7/ 1 درصدی به 645 میلیارد دلار برسد. این در حالی است که سرمایه‌گذاری در این بخش در سال 2016 رشد سالانه منفی 6/ 2 درصدی را تجربه کرده بود. رشد بازار موبایل در سال 2017 از طرفی به دنبال افزایش متوسط قیمت فروش این محصولات در بازار کشورهای در حال توسعه مانند کشورهای منطقه آسیای پاسیفیک و چین و از طرف دیگر جایگزینی گوشی‌های آی‌فون با مدل جدید آن‌که در دهمین سالگرد معرفی این موبایل هوشمند انقلابی عرضه می‌شود، اتفاق خواهد افتاد. این در حالی است که بازار راکد تبلت‌ها و البته بازار نه چندان پر رونق کامپیوترهای شخصی رومیزی می‌تواند روند سرمایه‌گذاری جهانی در بخش دستگاه‌ها را کندتر کنند. در نهایت انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری جهانی در بخش خدمات IT تا پایان سال جاری میلادی رشد سالانه 3/ 2 درصدی را تجربه کند، درحالی‌که این رشد در سال 2016 برابر 6/ 3 درصد بوده است.

لینک منبع