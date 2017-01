منبع :‌ دنیای اقتصاد

صنعت IT روند رشد قابل قبولی در سال‌های گذشته داشته است. جدیدترین بررسی‌های موسسه تحقیقاتی گارتنر اما نشان از کند شدن و ثبات نسبی در سرمایه‌گذاری در این صنعت دارد. بر اساس این بررسی‌ها انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری جهانی در صنعت IT تا پایان سال 2017 با رشد سالانه 7/ 2 درصدی به 5/ 3تریلیون دلار برسد. این در حالی است که مدتی قبل کارشناسان پیش‌بینی رشد سالانه 3 درصدی را برای این رقم کرده بودند. «جان دیوید لاولاک» یکی از کارشناسان گارتنر در این مورد می‌گوید: «انتظار می‌رود سال 2017 زمانی برای رشد دوباره سرمایه‌گذاری جهانی در صنعت IT باشد. بعضی از روندهای اصلی و مهم مانند رایانش ابری، کسب و کارهای دیجیتالی، هوش مصنوعی و ب‌لاک چین (نوعی دفتر حسابرسی دیجیتال یا دیتابیسی که تراکنش‌های مالی انجام شده با ارزهای دیجیتال و رمزنگاری شده مانند بیت کوین، در آن ثبت و نگهداری می‌شوند) در حال رشد هستند. این جریان به‌طور عادی باعث افزایش سرمایه‌گذاری IT می‌شود. با این حال بعضی بی‌ثباتی‌های سیاسی در بازارهای جهانی باعث ترویج فرهنگ «منتظر باش و ببین» در میان سرمایه‌گذاران بزرگ شده است که این موضوع در روند سرمایه‌گذاری‌ها بسیار موثر است.»

پیش‌بینی درباره سرمایه‌گذاری جهانی در صنعت IT می‌تواند نشانه خوبی از جریان‌های رایج در بخش‌های مختلف سخت‌افزار، نرم افزار، خدمات IT و بازارهای مخابراتی باشد. در بیش از یک دهه گذشته مدیران ارشد IT و بنگاه‌های تجاری از این پیش‌بینی‌های مهم بهره برده‌اند تا بتوانند فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رویشان در بازارها را شناسایی کرده و تصمیم‌گیری‌های مهم تجاری‌شان را بر این اساس انجام دهند. جالب اینکه انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری جهان در بخش دستگاه‌ها (شامل کامپیوترهای شخصی، تبلت‌ها، دستگاه‌های اولتراموبایل و گوشی‌های موبایل) در سال 2017 روندی با ثبات و نسبتا بدون تغییر را تجربه کند. به این ترتیب بررسی‌های گارتنر نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری جهانی در این بخش در سال جدید میلادی به 589میلیارد دلار خواهد رسید. چرخه جایگزینی در بازار کامپیوترهای شخصی از طرفی و قیمت بالا و قابلیت‌های متنوع دستگاه‌های پیشرفته اولتراموبایل از طرف دیگر به رشد این بازار در سال 2018 کمک خواهند کرد.

بازارهای در حال رشد و توسعه هم به خاطر روند جایگزینی گوشی‌های موبایل ساده با موبایل‌های هوشمند و استفاده از آنها به‌عنوان دستگاه کامپیوتری اصلی و رایج، سهم بیشتری از روند رشد سرمایه‌گذاری جهانی در بخش دستگاه‌های دیجیتال خواهند داشت. پیش‌بینی می‌شود بازار خدمات IT هم در سال 2017 رشد سالانه 2/ 4 درصدی را تجربه کند. سرمایه‌گذاری خریداران در کسب‌وکارهای دیجیتالی، اتوماسیون هوشمند و بهینه‌سازی خدمات و نوآوری به رشد این بازار کمک زیادی می‌کنند. با این حال نگرانی خریداران از چالش‌های اقتصادی پیش روی جهان همچنان از رشد سریع سرمایه‌گذاری در بخش خدمات IT جلوگیری می‌کند. لاولاک در این مورد معتقد است:‌ «روند رشد سرمایه‌گذاری از بالا به پایین در سال 2017 نسبت به سال‌های گذشته بسیار ملموس‌تر است. به‌طور عادی محیط و جریان اقتصادی حاکم بر جهان تاثیر زیادی بر تصمیم‌گیری‌‌های سرمایه‌گذاران بزرگ دارد. از این منظر سال 2017 به دلیل رشد بی‌ثباتی اقتصادی در اغلب کشورهای جهان، فرصت چندان چشمگیری برای سرمایه‌گذاران به نظر نمی‌رسد.»