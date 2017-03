منبع :‌ آي تی ایران

طبق وعده، مایکروسافت امروز از ویژوال استودیو 2017 (Visual Studio) که آخربن بروزرسانی سیستم محیط طراحی یکپارچه (IDE) شرکت محسوب می‌شود، رونمایی کرد و علاقه‌مندان می‌توانند بروزرسانی جدید را از Visualstudio.com دانلود کنند. در کنار معرفی ویژوال استودیو جدید، مایکروسافت از ویژوال استودیو برای Mac Preview، آپدیت اول Team Foundation Server 2017،اضافه شدن امکانات جدید به سیستم مشترکین Visual Studio Enterprise و آپدیت جدید Visual Studio Mobile Center رونمایی کرد.

ویژوال استودیو 2017 در تاریخ مارس 2016 به پیش‌نمایش عمومی رسید و نسخه آزمایشی آن در نوامبر 2016 منتشر گردید. آپدیت جدید که ابتدا با نام‌های ویژوال استودیو 15 و ویژوال استودیو Next شناخته شده بود، در اوایل سال 2017 معرفی شد که به معنی حرکت دقیق مایکروسافت بر اساس زمان زمان‌بندی تعیین شده است.

مایکروسافت ادعا می‌کند که ویژوال استودیو 2017، بهترین و موثرترین ورژن این برنامه محسوب می‌شود به منظور کمک به برنامه‌نویسان برای ساخت هر اپلیکیشنی با هر پلتفورمی ساخته شد است. در ادامه لیست ویژگی‌های جدید این آپدیت نام برده شده است.

استارت‌آپ سریعتر و سرعت لود پروژه بهتر

استارت‌آپ‌ها در مقایسه با ورژن 2015 حدود 3برابر سریعتر عمل می‌کنند و زمان لود شدن پروژه‌ها نیز حدود 2 تا 4 برابر کمتر شده است. در ضمن سرعت اجرای پروژه‌ها علی‌الخصوص پروژه‌های C++ خیلی بالاتر رفته است.

جستجوی بهتر

گزینه Find All References، نتایج جستجو، گروه‌بندی و جستجو به شکل دلخواه را پشتییبانی می‌کند. گزینه Go To All نیز امکان جستجوی سریع و جامع هر نوع فایل، عضو یا نمادها و به علاوه گزینه‌های مختلف جهت فیلترینگ نتایج جستجو را به کاربران ارائه می‌دهد.

لود فایل‌ها بدون نیاز به بازکردن فایل اصلی(Solution)

کاربران می‌توانند فایل‌های خود را بدون نیاز به باز کردن فایل یا پروژه اصلی از میان لیست بلند بالای زبان‌ها از C++ گرفته تا Ruby ، لود کنند.

فیلترینگ IntelliSense

با استفاده از این ویژگی می‌توانید به راحتی و بدون جستجو در میان تمامای گزینه‌ها و اعضا، به فایل مورد نظرتان دسترسی داشته باشید.

بهبود زبان‌ها

#C جدید قادر است از دستورات فاکتورگیری کند و قادر به پشتیبانی از EditorConfig و ایجاد تغییرات در XAML در حین اجرای برنامه‌های Wpf و UWP نیز خواهد بود. پشتیبانی بهتر از ویژگی‌های C++1 و C++14 و خدمات جدید برای TypeScript و جاوا اسکریپت از دیگر ویژگی‌های این آپدیت محسوب می‌شوند.

پشتیبانی CMake از زبان ++C

کاربران می‌توانند کدنویسی را با لود کردن پروژه‌های CMake به طور مستقیم به داخل برنامه ویژوال استودیو انجام دهند.

پشتیبانی لینوکس از ++C

ویژوال C++ برای برنامه نویسی بر پایه لینوکس که یکی از اکستنشن‌های محبوب بین برنامه‌نویسان شمار می‌آید، در این برنامه به صورت پیش‌فرض قرار گرفته است.

تست مستقیم Unit) Live unit testing)

این ویژگی موق یا ناموفق بودن دستورات شما را در حین ایجاد تفییرات در کدها را به‌صورت آنی اعلام می‌کند.

نصب راحت و سریع

نصب کوچکترین قسمت‌ها در این ورژن حدود یک دهم نسخه قبلی زمان خواهد برد که در حدود یک یا دو دقیقه به طول خواهد انجامید.

نمایشگر فرم‌های Xamarin

پیش‌نمایش زنده از صفحات در کنار نمایش زبان Xaml به کاربران امکان دیدن رابط کاربری بصورت زنده ا از طریق ویژوال استودیو را می‌دهد.

سرویس‌های اتصال پیشرفته‌تر

در آپدیت جدید، اتصال گوشی به سرویس کلود و اضافه کردن امکانات و کدهای اولیه به اپلیکیشن‌های مورد نظر در گوشی آسان‌تر شده است.

Core .NET: امکان ساخت اپلیکیشن‌های کلود بر پایه.NET Core 1.0 و 1.1 برای سیستم‌عامل‌های ویندوز، مکینتاش و لینوکس وجود دارد.

پشتیبانی از Containerها به شکل ساده‌تر

می‌توانید اپلیکیشن‌های نگه‌دارنده اطلاعات (containers) بر پایه ویندور یا لینوکس را طراحی کنید. اپلیکیشن‌های بر پایه .NET Core را می‌توان در حین یا پس از اتمام برنامه‌نویسی درون Containerها عیب‌یابی کرد.

پشتیبانی از سرویس اپلیکیشن‌های Azure:

از طریق این سرویس، عیب‌یابی و انتشار اپلیکیشن‌ها برپایه ASP.NET و میزبانی از اپلیکیشن‌های برپایه .NET امکان‌پذیر شده است.

همچنین مایکروسافت به زودی از نسخه آزمایشی ابزارهای Python رونمایی خواهد کرد که متاسفانه اضافه کردن آن به ویژوال استودیو 2017 امکان‌پذیر نشد اما در آینده نزدیک در قالب یک آپدیت جزئی به ویژوال استودیو 2017 اضافه خواهد شد و در اختیار کاربران مشتاق قرار خواهد گرفت.

دیگر آیتم‌هایی که دیروز برای ویژوال استودیو معرفی شدند، به شرح زیر است:

ویژوال استودیو مختص Mac Preview 4

پشتیانی از پروژه‌های برپایه .NET، بهبود در بخش NuGet و ابزارهای موبایلی، رفع اکثر باگ‌ها و بهینه‌سازی عملکرد از جمله تغییرات در این بخش محسوب می‌شوند.

آپدیت 1 Team Foundation Server 2017

قالب‌های جدید پرتال مدیریت، پشتیبانی از npm در بخش مدیریت، صفحه‌ هوم شخصی سازی شده، آنالیز test impact و بهبود ویژگی‌های pull request از جمله تغییرات در این بخش است.

آپدیت‌های Mobile Center Preview

پشتیبانی از اپلیکیشن‌های موبایل بر پایه Xamarin و React Native و همچنین بهبود ابزارهای تجزیه و تحلیل از به روزرسانی‌های این بخش محسوب می‌شوند.

به روزرسانی برای مشترکین ویژوال استودیو و اعضای Dev Essentials

خدمات یکپارچه و مداوم (Continous Integration)، بارگیری آزمایشی داده‌ها براساس سرویس کلود، توزیع نسخه بتا برنامه‌ها از طریق HockeyApp، تخفیف برای منابع کامپیوتری Azure و مدیریت حرفه‌ای Devops از طریق وبسایت، به روزرسانی‌های این بخش را تشکیل می‌دهند.

همچنین مایکروسافت یک سری از آمار مربوط به ابزار برنامه‌نویسان را نیز منتشر کرد. از تاریخ فوریه 2016 تا فوریه 2017، افزایش کاربران فعال ماهانه ویژوال استودیو با افزایش 25 درصدی همراه بوده و کاربران فعال این برنامه در بخش سیستم‌عامل مکینتاش حدود دوبرابر افزایش یافته‌اند. البته شرکت از اعلام ارقام مرتبط با این آمار خودداری کرد. گفته می‌شود تعداد اعضای فعال Visual Studio Code به 1.3 میلیون نفر در ماه رسیده و همچنین Visual Studio Team Services حدود 5 میلیون کاربر ثبت‌نام شده دارد و همچنین Dev Essentials 1.4 میلیون عضو فعال در اختیار دارد. از سال گذشته تا امروز، مایکروسافت حدود 1 میلیون دانلود برای Xamarin را شاهد بوده است.