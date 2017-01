منبع :‌ آي تی ایران

آیا ساعت هوشمند HTC واقعا امسال عرضه می‌شود؟ به نظر می‌رسد که جواب این سوال مثبت است .

فیلمی که از طرف این شرکت در سال 2014 منتشر شد، ظاهرا نمونه اولیه این ساعت را نشان می‌داد و سال گذشته نیز عکس‌هایی از محصول جدید اندرویدی این شرکت تحت عنوان Halfbeak منتشر شد که مجهز به سنسور ضربان قلب بود وبا همکاری این شرکت و استارتاپ سازنده وسایل فیتنس Under Armor، تولید شده بود. و حالا عکس‌های بیشتری از Halfbeak در وب سایت Weibo منتشر شده است.

اطلاعات زیادی همراه این عکس‌ها منتشر نشده است اما سیستم عامل این ساعت ظاهرا Android Wear 1.0 است( که با وجود اینکه نسخه 2.0 درست یک ماه دیگر منتشر می‌شود، کمی عجیب به نظر می‌رسد)

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 8.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px 'Times New Roman'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000}

span.s1 {font-kerning: none}

span.s2 {font: 12.0px 'Helvetica Light'; font-kerning: none}

چیزی که از آن مطمئن هستیم این است که HTC بالاخره ساعت هوشمند Halfneak را معرفی می‌کند و احتمال می‌رود در کنگره جهانی موبایل که ماه دیگر در بارسلونا برگزار می‌شود، اطلاعات بیشتری از این محصول منتشر خواهد شد.