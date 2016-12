منبع :‌ آی تی ایران

شب کریسمس فرا رسیده و خیلی از مردم در اتاق نشیمن منتظر بابانوئل هستند تا کادوهای پیشرفته و مرتبط با تکنولوژی را برایشان پایین بیندازد. در همان حالتی که منتظر هستیم، احتمالا یکی دو تا فیلم را همراه با خوردن شیرینی‌های مخصوص شب کریسمس خواهیم دید. حال اپل لیست پنج فیلم پرفروش مختص تعطیلات کریسمس را منتشر کرده و البته هیچ شگفتی در نام‌های موجود در این لیست دیده نمی‌شود. خب مرورگرتان را باز کنید و این لیست کوتاه محبوب را دنبال کنید. فیلم شماره پنج:

"The Popular Express"

این فیلم از جهت تکنولوژی بکار گرفته شده در آن، از زمان ساخت آن جلوتر بود. "USA Today" قبلا درباره معرفی این فیلم در سال 2004 گفت: " فیلم نه از صحنه‌های واقعی و نه از انیمیشن ساخته شده و چیزی بین این دو مدل است که ان را "Performance Capture" می‌نامند. این فیلم با درخشش "تام هنکس" و کارگردانی "Robert Zemeckis" ساخته شده است.

"Home Alone"

فیلم "Home Alone" یا "تنها در خانه" یکی از کمدی‌های پرفروش وفیلم‌نامه‌ای با قلم "John Hughes" است. این فیلم ذهنیت تماشاگران از "Macaulay Culkin" را به خاطرات سال 1990 بر‌می‌گرداند. واقعا از زمانی که خانواده "کوین" او را در خانه تنها گذاشتند و به پاریس رفتند 26 سال گذشته؟

"Dr. Seuss How the Grinch Stole Christmas"

فیلم شماره 3 درباره هنرنمایی "جیم کری" در سری فیلم‌های "Dr. Seuss" اینباربا حضور شخصیت منفور "Grinch" است که در سال 2000 نمایش داده شد.

"National Lampoon's Christmas Vacation"

فیلم نایب قهرمان در لیست آیتونز درباره هنرنمایی "Chevy Chase" در فیلمی در سال 1989 در نقش "Clark W. Griswold" بدشانس است که سیستم نورپردازی عظیمش، باعث نابودی شبکه برق کل شهر می‌شود.

"Elf"

و حالا پرفروش‌ترین فیلم آیتونز، چیزی نیست به جز هنرنمایی "Will Ferrel" در نقش "Buddy the Elf" که در سال 2003 به روی پرده‌های سینما رفت.

همچنین اپل فیلم‌هایی از جمله:

Home Alone 2، The Night before، A Christmas Story، The Santa Clause، It’s a Wonderful Wife، Love Actually و Mickey's Christmas Carol را برای تعططیلات کریسمس به کاربران و بینندگان پیشنهاد کرده است.