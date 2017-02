منبع :‌ آی‌تی‌ایران

whole foods برنامه‎های توسعه را قطع و برخی شعبه‎ها را تعطیل کرده است

فروشگاه‌های زنجیره‌ای Whole Foods در سال 1980 توسط John Mackey در ایالت تگزاس آمریکا تاسیس شد و به صورت تخصصی در زمینه فروش محصولات ارگانیک و بدون مواد افزودنی فعالیت می‌کند. Whole Foods به عنوان اولین فروشگاه دارای مجوز فروش محصولات ارگانیک در امریکا و بدون هیچ رقیبی شروع به فعالیت کرد و طبق آمار منتشر شده در سپتامبر 2015، 431 فروشگاه در سراسر آمریکا، کانادا و بریتانیا تاسیس کرده است و حدود 91 هزار کارمند تحت نظارت این برند فعالیت می‌کنند. این برند در چند سال اخیر و با ورود رقبای بیشتر به عرصه محصولات ارگانیک، با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند که در ادامه به آنها و راه حل‌های خروج از این بحران اشاره کرده‌ایم.

غذاهای ارگانیک از گذشته تا به امروز در آمریکا خیلی پرطرفدار نبوده‌اند. متاسفانه این حقیقت برای برند Whole Foods که سابقه طولانی در تولید محصولات ارگانیک را دارد خبر بدی محسوب می‌شود. شرکت Whole Foods روز چهارشنبه با اعلام کاهش فروش سالانه فروشگاه برای ششمین دوره متوالی، ضعیف‌ترین عملکرد این شرکت در یک دهه گذشته را گزارش داده است. شرکت به زودی 16 شعبه‌ی خود را تعطیل خواهد کرد که به نوبه‌ی خود بی سابقه است. سال گذشته Whole Foods تخمین می‌زد که تعداد شعبات خود را بتواند از 470 به 1200 برساند.

البته Whole Foods تنها فروشگاه متضرر به حساب نمی‌آید، Sprouts وFresh Market به عنوان دومین و سومین فروشگاه‌های محصولات ارگانیک نیز با کاهش قیمت سهامشان مواجه شده‌اند. Brian Yarbrough از تحلیلگر شرکت Edward Jones می‌گوید: "Whole Foods شرکت پدیدآورنده بازار محصولات ارگانیک است و حتی می‌توانست سالها این عرصه را به طور کلی در اختیار داشته باشد اما در پنج سال گذشته افراد زیادی وارد این عرصه شده و حال به رقبای قدرتمندی تبدیل شده‌اند.

داستان پیدایش Whole Foods از جهات مختلفی با داستان جنبش محصولات ارگانیک در ایالات متحده تشابه دارد. طبق گزارش انجمن تجارت ارگانیک، فروش محصولات ارگانیک بین سال‌های 2005 تا 2015 حدود 209 درصد افزایش داشته است و سال گذشته هم نزدیک به 43.3 میلیارد دلار محصول ارگانیک به فروش رسیده است.

تحلیلگران به اتفاق معتقدند که نیروی محرک و اصلی این رشد چیزی به جز نسل جوان نیست. مصرف‌کنندگان بین 18 تا 34 سال بیشترین مشتریان محصولات ارگانیک محسوب می‌شوند و احتمالا این دسته از افراد در مورد مواد غذایی که مصرف می‌کنند آگاهی بیشتری دارند. هرچه میانگین سنی این افراد افزایش پیدا می‌کند، میزان استفاده از دیگر مواد غذایی نیز افزایش می‌یابد.

فروشگاه Walmart در سال 2006 فروش محصولات ارگانیک را آغاز کرد. فروشگاه Kroger نیز برند ارگانیک خود را با نام Truth در سال 2012 به بازار عرضه کرد و طبق گفته‌های مدیر ارشد این فروشگاه، برند محصولات ارگانیک موفقترین برند این فروشگاه محسوب می‌شود. اوایل هفته نیز فروشگاه Aldi برنامه‌های خود جهت گسترش 1.6 میلیارد دلاری این فروشگاه به منظور عرضه وسیع‌تر محصولات ارگانیک و فاقد گلوتن را اعلام کرد.

از نظر حجم فروش نیز، فروشگاه Costco با فروش 4 میلیارد دلار محصول ارگانیک و بسته‌بندی شده در صدر فروشندگان محصولات ارگانیک ایالات متحده قرار دارد. Costco نیز مانند رقبای خود محصولات ارگانیک را با قیمت کمتری نسبت به فروشگاه‌های محصولات طبیعی، بازار کشاورزان و حتی whole Foods به فروش می‌رساند. در اصل، کاهش قیمت محصولات یکی از اصلی‌تری استراتژی‌های Whole Foods برای رقابت با این فروشگاه‌ها بوده است.

Whole Foods جدا از بستن برخی از نمایندگی‌ها و به تاخیر انداختن برنامه‌های توسعه‌ی فروشگاه، به تمرکز بر روی برنامه دوساله افتتاح فروشگاه‌هایی مختص "خریداران آگاه"، کاهش قیمت در برخی نمایندگی‌ها و اعلام بخشنامه‌های تخفیف سراسری ادامه خواهد داد. Mackey در صحبت‌های خود با سرمایه‌گذاران گفت تمایلی به ایجاد اختلاف قیمت بالا بین این فروشگاه و رقبایی همچون costco و Kroger نداشته است.

Ronnie Cummins موسس انجمن مصرف کنندگان ارگانیک معتقد است که برخی از موفق‌ترین و پرفروش‌ترین محصولات ارگانیک، با تعریف اصلی و استاندارد محصولات ارگانیک همخوانی لازم را ندارند و شامل شرکت Earthbound Farms که کاهو را به صورت تک محصولی در زمین‌های زراعی رشد می‌دهد و همچنین شرکتAurora Organic که همانند کارخانه‌های صنعتی، خرابی و آلودگی ایجاد می‌کند، می‌شود.

او می‌گوید: "اگر شرکت جزء سهامی عام باشد، چاره‌ای به جز افزایش حداکثری سود کوتاه مدت نخواهد بود اما اگر Whole Foods به منظور ماندن در رقابت کفیت محصولات را هم پایین بیاورد، از آنها شکایت خواهیم کرد". او در ادامه اشاره داشت که این نوع نگرش سودآورترین راه حل است اما Whole Foods باید به دنبال چاره‌ای برای سودآوری در دوره بلند مدت باشد. گذشته از اینها، زمانی که Whole Foods آغاز به کار کرد، بازار برای فروش محصولات ارگانیک به سختی پیدا می‌شد.