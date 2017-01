منبع :‌ آی‌تی‌ایران

در رویداد پنج‌شنبه شب در توکیو، شرکت ژاپنی نینتندو جزئیات کنسول جدید این شرکت را اعلام کرد. فروش کنسول در سوم ماه مارس در آمریکای آغاز خواهد شد. این کنسول جدید که Switch نام دارد با قیمت 299 دلار وارد بازار می‌شود. در ادامه به جزئیات کنسول جدید این شرکت می‌پردازیم.

کنسول خانگی نینتندو با نام Switch در سمت چپ و کنسول قابل حمل در سمت راست.

نینتندو Switch چیست؟

نینتندو Switch جانشین کنسول Wii U است که نتوانسته بود نظر مردم را به اندازه کافی جلب کند. در واقع، Wii U بدترین کنسولی است که نینتندو تابحال تولید کرده است! حالا این شرکت ژاپنی امیدوار است با رونمایی از Switch، شرایط را دوباره به نفع خود برگرداند.

تعریف کلی سوئیچ بسیار ساده است: یک کنسول خانگی و یک کنسول قابل حمل یا دستی که مثل گیم‌های قدیمی است. بازی‌های اجرا شده بر روی هردو مدل کاملا مشابه هستند و هم در خانه و هم بصورت دستی و قابل حمل می‌توان از آن استفاده کرد.

اگر قصد بازی در خانه را دارید می‌توانید پایه کنسول را به تلویزیون متصل کنید. اگر می‌خواهید آن را بیرون ببرید، به آسانی نمایشگر را از پایه جدا کرده و دستگیره‌ها را به کناره آن متصل کنید!

زمانی که در منزل قصد بازی کردن دارید، می‌توانید از گیم‌پد استاندارد استفاده کنید و زمانی که قصد دارید در خارج از خانه یا در طول مسیر از ان استفاده کنید، دستگیره‌ها که (Joy-Con) نامیده شده‌اند را به کناره‌های دستگاه متصل کنید. انگار که از یک آیپد مینی با دو دستگیره متصل به کناره آن استفاده می‌کنید.

دستگیره‌های Joy-Con قابلیت جداسازی داشته و امکان استفاده بی‌سیم از آنها نیز وجود دارد. در ورژن قابل حمل Switch یک پایه تعبیه شده که دیگر مجبور به نگه داشتن دستگاه در دستانتان نباشید.

در این تصویر، دستگیره‌های Joy-Con از دستگاه جدا شده و در حال استفاده در حالت بی‌سیم هستند.

نینتندو Switch به‌جای اینکه مانند ایکس‌باکس one و PS4 از دیسکهای Blue-ray استفاده کند، از کارتریج‌ بهره می‌برد. البته این کارتریج‌ها با آنهایی که شرکت در دهه 80 در دستگاه‌های NES استفاده می‌کرد، متفاوت است و بیشتر به آنهایی که در نینتندو DS و مدل قابل حمل 3DS استفاده می‌کردیم شباهت دارد. ظاهر اصلی آنها را نیز در تصویر زیر می‌توانید ببینید:

همچنین Swith قابلیت اجرای بازی‌ها دیجیتالی را نیز دارد، آنهایی که از فروشگاه‌ اینترنتی دانلود می‌کنید، چیزی شبیه اپ استور و گوگل پلی.

بازی‌ها

بازی‌های متعددی همزمان با رونمایی از این کنسول به بازار خواهند آمد. بازی‌ها‌ی شاخص شامل "Legend of Zelda: Breath of the Wild" و یک بازی سه بعدی جدید با حضور Super Mario خواهد بود. در طول پخش تریلر Switch در سال 2016، بازی‌هایی از جمله "Mario Kart 8" و "Splatoon" با محتوایی به ظاهر متفاوت نشان داه شده‌اند. علاوه بر خود شرکت نینتندو، شرکت EA نیز قول اجرای یکی از بزرگ‌ترین بازی‌های این شرکت بر روی نینتندو را داده است. با اینکه اکثر طرفداران منتظر رونمایی از بازی "Mass Effect: Andromeda" برای کنسول Switch هستند، اما شک نداریم که ورژن بعدی فیفا برای Switch رونمایی خواهد شد. نکته جالبتر اینکه کنسول نینتندو سوئیچ Region Lock ندارد.

در ادامه تیزر رسمی کنسول نینتندو سوئیچ را ببینید:

گذری بر آپارات