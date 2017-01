منبع :‌ آی‌تی‌ایران

طبیعتا، مهم‌ترین وسایل دقیقا زمانی که نیاز اساسی به آنها دارید ناگهان در منزل ناپدید می‌شوند.

اگر در گم‌کردن وسایل و اسناد مهم سابقه درخشانی دارید، دیگر نیازی به نگرانی نیست. گوگل‌هوم قادر است جای پاسپورت یا کلیدهای زاپاس شما را دقیقا به یاد بیاورد. کافیست که از او بپرسید. در اینجا نحوه انجام این ویژگی را آورده‌ایم.

OK Google, remember everything

(خب گوگل، همه‌چیز را به یاد بیاور)

ویژگی "Remember" گوگل برای به یاد آوردن وسایل و اسناد بخصوص بسیار عالی است، مثلا مکان و نوع وسیله را به‌خوبی به یاد می‌آورد. هرچه وسیله مورد نظر را برایش ساده‌تر توصیف کرده باشید، او نیز در آینده آن را راحت‌تر به یاد خواهد آورد. کافی است جمله‌هایی مشابه دستورات زیر را تکرار کنید:

"OK Google, remember that I put my passport in the bottom drawer of my filing cabinet."

· یادت باشه که پاسپورتم رو داخل کشوی پایینی میز اسناد گذاشتم.

"OK Google, remember that my spare key to the truck is hidden outside."

· یادت باشه که کلیدهای زاپاس ماشین رو بیرون قایم کردم.

"OK Google, remember that Alex has my wallet."

· یادت باشه که الکس کیف پولم رو برداشته.

"OK Google, remember that my password is money."

· یادت باشه که کلمه عبورم Money بود.

گوگل‌هوم با تایید به یادآوری آنچه به او سپرده‌اید، آنها را در مواقع نیاز برای شما شرح خواهد داد. متاسفانه این ویژگی مختص گوگل‌هوم است و روی دستیارهای صوتی دیگر از جمله Google Assistant و گوشی‌های پیکسل اجرا نخواهد شد.

به یاد آوری وسایل به ذهن سپرده‌شده

وقتی می‌خواهید مکان وسیله‌ای را به یاد بیاورید، کافی است از گوگل جای آن را بپرسید و یا جمله‌هایی به این شکل را به زبان بیاورید:

"OK Google, where is my passport?"

پاسپورتم کجاست؟

"OK Google, what did I tell you about my wallet?"

درباره کیف پولم چی بهت گفته بودم؟

"OK Google, what is my password?"

کلمه عبورم چی بود؟

سیستم به‌یادآوری گوگل هوم برای چنین مواردی عالی است. با این حال، اگر کمی خلاقیت به خرج دهید می‌توانید آخرین باری را که فعالیت بخصوصی انجام داده‌اید، با استفاده از گوگل‌هوم به یاد بیاورید. مثلا بااستفاده از جمله‌های زیر:

"OK Google, remember that I watered the hermit crabs this morning."

· یادت باشه که امروز صبح به خرچنگ‌ها آب دادم.

"OK Google, remember that I called mom today."

· یادت باشه که امروز با مامانم تماس گرفتم.

به یاد آوری این آیتم‌ها بخش مهارتی این دستگاه به حساب می‌آید. باید در نحوه بیان دستوراتتان دقت به خرج دهید. مثلا برای به یاد آوردن آخرین باری که با مادرم تماس گرفتم باید به این شکل فرمان بدهم:

"OK Google, what did I tell you about 'called mom'?"

درباره " با مامان تماس گرفتم" چی بهت گفته بودم؟

شاید از نظر گرامری و گفتاری کمی غیر طبیعی و بی معنی به نظر بیاید، اما جوابگو خواهد بود.

گاهی اوقات به یادآوردن آیتم‌هایی که به گوگل گفته‌اید می‌تواند کمی گیج کننده باشد، مخصوصا وقتی که یادتان نباشد نحوه بیان دستورتان چگونه بوده است. برای به یاد آوردن همه چیزهای که به گوگل گفته‌اید، باید بگویید: "OK Google, what did I tell you to remember?"چه چیزهای را بهت گفته بودم که به یاد بیاری؟

فراموش‌کردن آیتم‌های به یاد آورده شده

سطح امنیت در دستگاه‌هایی مانند گوگل هوم تا حد زیادی پایین است، بنابراین اگر از گوگل هوم خواسته‌اید که وسیله‌ای حساس یا مهم را به یاد بیاورد، شاید بهتر باشد دربعضی موارد از او بخواهید که پس از یادآوری، آن را به کل فراموش کند.

متاسفانه مدیریت و سامان‌دهی مواردی که به گوگل‌هوم گفته‌اید، در بهترین حالت نیز کمی ناشیانه به نظر می‌رسد. برای فهمیدن همه مواردی که به گوگل گوشزد کرده‌اید، فقط باید از او بپرسید و دسترسی و متاسفانه مدیریت دستورات در اپلیکیشن گوگل‌هوم امکان‌پذیر نیست.

دستورها و جمله‌های گفته شده به گوگل‌هوم نیز باید یکی‌یکی حذف شوند. بگویید: "OK Google, forget what I told you about my password." آنچه درباره کلمه عبور بهت گفتم فراموش کن. گول هوم نیز دیگر هیچ اطلاعاتی درباره این آیتم را به یاد نخواهد آورد.