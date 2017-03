نوشته : شهرام شریف

پروژه عکاسی ۲۴ ساعت یکی از جذاب‌ترین پروژه‌های عکاسی است که تلاش می‌کند در یک روز به خصوص در سال - اول آوریل- یک جریان عکاسی مستند از شهر و فضای زندگی شهری روی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی ایجاد کند.

این پروژه امروزه برای بسیاری از افراد اینستاگرامی به خصوص در ایران شناخته شده است اما برای کسانی که با آن آشنایی ندارند خیلی خلاصه بگویم که در هر ساعت یک عکس می‌گیرید و با هشتگ به خصوص آن را روی اینستاگرام می‌گذارید. هدف این است که عکسهای مستند و زنده از زندگی انسانی در شهرتان بگیرید و به همین دلیل عکاسانی که در این پروژه شرکت می‌کنند ۲۴ ساعت یا چیزی نزدیک به آن بیدار می‌مانند و هر یک ساعت عکس روی اینستاگرام می‌گذارند.

این پروژه برای روز اول آوریل ( ۱۲ فروردین امسال ) تعریف شده یعنی از ساعت ۱۲ امشب ( جمعه ) در شهرهای مختلف جهان شروع می‌شود و به همین دلیل از همین الان پروژه در شهرهایی که در شرق قرار دارند مثل سیدنی عملا شروع شده و اگر هشتگ 24hoursproject#را در اینستاگرام جست و جو کنید می‌توانید عکسهایی که در همین لحظه کاربران دارند برای این پروژه می‌گیرند را مشاهده کنید. اکانت رسمی این پروژه روی اینستاگرام هم محل خوبی برای پیگیری عکسهای این پروژه است

اما هدف چیست؟ نمایش جنبه انسانی شهر و انسان‌هایی که در نزدیکی شما زندگی می‌کنند و هر سال هم یک تم جدید برای آن تعریف می شود تم امسال این پروژه عکاسی مهاجرت است. امسال این تم در حمایت از کمپ مهاجران PIKPA camp در یونان تعریف شده است. با این حال نیاز نیست همه عکسهای شما تم مهاجرت داشته باشد همین که از زندگی انسانی اطرافتان عکس بگیرید کافی است.

پروژه ۲۴ ساعت یک مسابقه نیست و میتوانید عکسهای خود را بعد از اینکه در شبکه‌های اجتماعی قرار دادید در سایت این پروژه هم آپلود کنید تا بعد از انتخاب در نمایشگاه‌هایی که در نقاط مختلف جهان برپا می‌شود شرکت داده شود. در سال ۲۰۱۳ من به کمک دوست عکاسم آکو سالمی منتخبی از عکسهای این پروژه را چند هفته بعد از این پروژه در بخش خارجی جشنواره فیلم و عکس همراه تهران ( پردیس ملت ) به نمایش گذاشتیم. در آن زمان اکو و من اولین عکاسان خیابانی بودیم که در این پروژه از ایران شرکت کردیم و جلوه‌هایی از تهران را در عکس‌هایمان نمایش دادیم. در آن زمان سرعت اینترنت موبایل اصلا خوب نبود و آپلود کردن یک عکس روی اینستاگرام یک چالش محسوب می‌شد. یادم می‌آید به جز این چالش اصلی ما این بود که دنبال عامل انسانی در شهر تهرانی می‌گشتیم که عملا کاملا تعطیل و خلوت بود.

6:15 "Azadi Square, Tehran icon#Tehran as part of the #24HR13 project. Please visit @24Hourproject for. A post shared by Shahram Sharif (@beshef) on

Mar 23, 2013 at 6:42am PDT

اما با همه اینها شرکت در این پروژه برای علاقه‌مندان به عکاسی یک تجربه فراموش نشدنی است. به خصوص ساعات پایانی و زمانی که بی خوابی تمرکز عکاس را به هم می‌ریزد و انتخاب بین عکس خوب و بد را بسیار دشوار می‌کند. با این حال این تجربه به لطف شبکه‌های اجتماعی به وجود آمده و جریانی که آن را پیش می‌برد هم جریانی از عکاسی است ( به خصوص عکاسی خیابانی ) که اینستاگرام و شبکه‌های مشابه آن را ایجاد کرده‌اند. اینکه در کنار هزاران عکاس در سراسر جهان از همزمان عکس می‌گیرید و کارهای هم را به لحظه می‌بینید لذت بخش است.

اگر به عکاسی علاقه‌مندید و فرصت دارید پیشنهاد میکنم در پروژه امسال شرکت کنید و هیچ شرایط خاصی هم وجود ندارد تنها عکسهای خوبی بگیرید که زندگی انسانی و تم مهاجرت داشته باشد. از شهر و زندگی شهری خودتان عکس بگیرید و سعی کنید بهترین عکسها را روی اینستاگرام یا دیگر شبکه‌های اجتماعی بگذارید. در هنگام گذاشتن عکسها یک فرمت خاص وجود دارد که به شکل زیر است

2:30am #Tehran #Iran "{title optional}" by @beshef as part of the #24hourproject #24hr17 #24hr17_Lesvos to support @LesvosSolidarity. For more information please visit @24hourproject

در صورتی که فرصت یا امکان عکاسی از ساعت ۲۴ امشب را ندارید هر چند ساعت که فرصت دارید عکاسی کنید. مشارکت بیشتر مهم‌تر است.

نکته اخر اینکه جشنواره فیلم و عکس همراه هم ظاهرا امسال قرار است بعد از چند دوره غیبت برگزار شود و همین الان صفحه اصلی این جشنواره به پروژه ۲۴ ساعت اختصاص پیدا کرده و امیدواریم نمایشگاهی از این پروژه امسال را در جشنواره ببینیم.