نوشته : Alvina Antar مترجم :‌ مریم رضایی منبع :‌ دنیای اقتصاد

اشتهای بازار برای عرضه عمومی اولیه استارت‌آپ‌های تکنولوژی این روزها افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه داشته باشد. برای همه بنگاه‌های دیجیتالی که آماده عرضه عمومی می‌شوند، تشکیل تیم مدیریتی درست، مهم و حیاتی است. اگرچه این شرکت‌ها می‌دانند تکنولوژی، هسته فرآیند کسب‌وکارشان است و محرک اصلی مزیت رقابتی آنها محسوب می‌شود، اما معمولا مدیران IT را در مراحل اولیه تاسیس شرکت‌شان استخدام نمی‌کنند. در واقع، شرکت‌ها تا زمانی که نیاز مبرم به مدیر IT پیدا نکنند، اصلا به چنین سمتی فکر هم نمی‌کنند. همان‌‌طور که شکی وجود ندارد حضور مدیران مالی و مدیران بازاریابی برای شرکت‌ها ضروری است، مدیران IT هم نقش بسیار مهمی برای ایفا کردن دارند. خطاب به مدیران‌عامل شرکت‌ها باید بگوییم 5 دلیل وجود دارد که استارت‌آپشان همین امروز نیازمند مدیر IT است:

1) شروع درست: مدیران IT معمولا زمانی آورده می‌شوند که شرکت می‌خواهد عرضه عمومی شود. در این شرایط معمولا شرکت غرق در مشکلات کسب‌وکار شده و بسیاری از سیستم‌های داخلی آن به درستی با هم تلفیق نمی‌شوند. واقعیت تاسف‌بار این است که مدیر IT باید بیاید و بی‌نظمی‌های سرمایه‌گذاری‌هایی که به درستی مدیریت‌نشده را از بین ببرد. این مشکلات عبارت است از توافق‌های چندساله در مورد تکنولوژی‌های اشتباه، انتخاب‌های کوته‌بینانه و تصمیم‌‌گیری‌های فردی کسب‌وکار. اولین مدیر IT که وارد چنین شرکتی می‌شود، به‌جای تمرکز بر استراتژی‌های رشد، به‌شدت درگیر این خانه‌تکانی‌ها و مستندسازی فرآیندهای دستی کسب‌وکار خواهد شد. درست این است که از همان ابتدا سرمایه‌گذاری‌های درستی روی تکنولوژی سازمان صورت بگیرد تا از هرگونه بی‌نظمی و اختلال جلوگیری شود و امکان تمرکز بر رشد وجود داشته باشد.

2) به‌روز ماندن: هر چقدر تکنولوژی پیشرفت می‌کند، زندگی ما ساده‌تر و در عین حال پیچیده‌تر می‌شود. برای اینکه شرکت‌تان رقابتی باقی بماند، به یک مدیر IT نیاز دارید تا وضع موجود را به چالش بکشد و چابکی سازمان را با تکنولوژی‌های مخلی که می‌توانند کسب‌وکارتان را متمایز کنند، پیش ببرد.

پیاده‌سازی تکنولوژی کار ایستایی نیست و دائم در حال تغییر است و به سرمایه‌گذاری مداوم نیاز دارد. شرکت‌ها اغلب با تکیه صرف بر مشاوران خارجی برای اتخاذ تصمیم‌های IT دچار اشتباه می‌شوند و به‌دلیل نبود شفافیت و مسوولیت‌پذیری به دردسر می‌افتند. متکی بودن بر نظرات پراکنده مشاوران خارجی برای کارکردهای حیاتی کسب‌وکار کافی نخواهد بود. چیزی که به آن نیاز دارید تخصص داخلی است تا مطمئن شوید فرآیندها و تکنولوژی‌هایی که به‌کار می‌برید، شما را در رسیدن به اهدافتان توانمند می‌کنند. یک مدیر IT بر سرعت و چابکی متمرکز خواهد شد و تضمین خواهد کرد که سرمایه‌گذاری‌ها به بالاترین پتانسیل خود افزایش خواهد یافت و شرکت همگام با پیشرفت‌های تکنولوژی پیش خواهد رفت.

3) داشتن تصویر کلی: یک مدیر IT تنها شخصی است که برای ایجاد طرح پیوسته کاربردی و فنی برای کل شرکت، در چنین جایگاهی قرار گرفته است. دیدگاه همه‌جانبه این مدیران نسبت به کل کسب‌وکار کمک می‌کند سرمایه‌گذاری‌ها را در راستای اولویت‌ها و استراتژی کسب‌وکار پیش ببرند. مدیران IT با تخصص خود بودجه شرکت را هدر نمی‌دهند و نسبت به آن مسوولیت‌پذیرند. آنها می‌توانند جلوی مخارج بیهوده‌ای که صرف تکنولوژی می‌شود را بگیرند.

مدیران IT جایگاه منحصربه‌فردی در تشخیص اینکه چطور تصمیم‌های فردی کسب‌‌وکار بر بقیه سازمان تاثیر می‌گذارد، دارند. واحدهای IT همچنین به‌شدت بر همراستا بودن عملیاتی کسب‌وکار در کل سفر مشتری متمرکز هستند. این باعث می‌شود تصویری کل‌نگرانه از کسب‌وکار داشته باشند و در نتیجه واحدهای مختلف بتوانند بر کارکرد هسته‌ای خودشان تمرکز کنند. به این ترتیب، فرآیندهای کسب‌وکار نیز ساده‌سازی می‌شوند، داده‌های فردی کنار گذاشته می‌شوند و با هوش کسب‌وکاری که به‌دست می‌آورید، می‌توانید تصمیم‌های داده‌محور اتخاذ کنید.

4) هوشیاری امنیتی: تامین امنیت داده‌های مشتریان برای ایجاد حس اعتماد در آنها ضروری است. حفاظت از داده‌های کسب‌وکار و دارایی‌ها و تکنولوژی‌های خودتان در برابر تهدیدها هم به همان اندازه اهمیت دارد. به‌جای اینکه دست روی دست بگذارید تا اطلاعات شرکت‌تان فاش شود یا یک اتفاق امنیتی بد بیفتد، تامین امنیت اطلاعات، زیرساخت‌ها و داده‌های حساس را جزو اولویت‌ها قرار دهید. ایمنی پیشگیرانه برای سلامت و شهرت شرکت شما لازم و ضروری است. در همان اوایل تاسیس شرکت، نظارت‌های استاندارد و قوانین لازم‌الاجرا را برای عملیات IT که مدیر IT مسوول آن است، تعیین کنید تا اطمینان خاطر داشته باشید. هوشیاری امنیتی و مدیریت ریسک نباید مسائلی باشند که بعد از وقوع یک اتفاق بد به فکرش بیفتید، بلکه باید در هر تصمیم مدیریتی در شرکت‌تان لحاظ شوند.

5) استفاده از محصولات خودتان: اگر شرایطی پیش‌آمده که در سازمان از محصول خودتان استفاده کنید، حتما باید این کار را انجام دهید و به شکلی درست. با سرمایه‌گذاری زودهنگام روی یک مدیر IT یک رقابت داخلی برای استفاده از محصولتان ایجاد می‌کنید. مدیران IT محصولات را در شرکت پیاده‌سازی می‌کنند. مشتریان فعلی و احتمالی شما می‌خواهند بدانند آیا خودتان از محصولاتتان استفاده می‌کنید یا نه و اینکه چگونه این کار را انجام می‌دهید. تعهد نشان دادن به محصولتان و برتر بودن آن با اجرای آن داخل شرکت، تاثیر زیادی در ایجاد اعتماد و شفافیت دارد که در نهایت به افزایش فروش و رضایتمندی مشتریان منجر می‌شود. همچنین می‌تواند سنگ محکی برای تیم توسعه محصول باشد و بازخورد ارزشمندی در مورد آن در اختیارتان بگذارد.

منتظر زمان عرضه اولیه عمومی شرکت‌تان نمانید تا بخواهید برای استخدام مدیر IT تصمیم‌گیری کنید. نگاهی به وضعیت شرکت‌هایی که در این شرایط هستند، همه‌چیز را به خوبی نشان می‌دهد. مطمئن شوید تصمیم‌های ضعیفی در عرصه تکنولوژی نمی‌گیرید و به رشد کسب‌وکارتان ضربه نمی‌زنید. یک بنگاه دیجیتالی تازه به رهبری تکنولوژی نیاز مبرم دارد تا کسب‌وکارتان را شکل دهد و متحول سازد. استارت‌آپ‌ها به مدیران IT که بتوانند نتایجی را درون تیم‌های کوچک مدیریت کنند، نیاز دارند. اگر تکنولوژی و نوآوری برای شرکت‌تان حیاتی است، بهتر است هرچه زودتر فردی را برای این سمت پیدا کنید.

منبع: Forbes