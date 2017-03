منبع :‌ آی تی ایران

آیا شما هم جزو آن دسته از کاربرانی هستید که برای بک آپ گیری دستگاه های آی او اس خود، تنبل هستید واز آیتیونز استفاده نمی‌کنید؟ ما ذخیره سازی iCloud را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

بکاپ‌گیری بدون سیم ، آخرین فن‌آوری معرفی شده برای آیفون و آیپد است، همچنین بکاپ‌گیری به روی سیستم ذخیره سازی ابری iCloud نیز با وجود اینکه چندان جدید نیست اما یکی از ساده‌ترین روش‌های حفظ و نگهداری اطلاعات شخصی است.

در ادامه به شیوه بکاپ‌گیری به روی سرویس iCloud می‌پردازیم

برای بکاپ‌گیری روی سرویس آی‌کلود، تنها چیزی که نیاز دارید موبایلتان است. سرویس iCloud اساسا یک اکانت جداگانه است که به نوعی به اکانت اپل آی‌دی کاربر متصل است و باید از طریق اکوسیستم اپل مدیریت شود.

تنظیمات و بکاپ‌گیری آیفون‌ و آیپدهای جدید اپل به روی سرویس iCloud خیلی ساده است و تنها مسئله، میزان فضای محدودی است است که این سرویس در اختیار کاربران به صورت رایگان قرار می‌دهد. فضای رایگان این سرویس برای ذخیره برنامه‌ها و اطلاعات سیستم کاربران، 5 گیگابایت است و در صورتی که بیشتر اطلاعات ذخیره شده عکس و فیلم باشد، این اندازه فضا به سرعت پر می‌شود.

بعد از فعال سازی آی‌کلود، اطلاعات انتخاب شده به صورت اتوماتیک به روی این سیستم ذخیره می‌شود البته برای انجام بکاپ‌گیری، آیفون یا آیپدتان باید به اینترنت متصل شود و صفحه نمایش نیز باید برای مدتی خاموش باشد و به همین دلیل معمولا شب‌ها این ذخیره سازی انجام می‌شود.

فعال سازی iCloud

تنظیمات آی‌کلود ساده است. موبایل خود را روشن کرده و مطمئن شوید که به اینترنت متصل است. به قسمت تنظیمات بروید و گزینه آی‌کلود را انتخاب کنید. اگر تا کنون به اکانت آی‌کلود خود وارد نشده‌اید، اینجا باید نام کاربری و رمز عبور اپل آی‌دی خود را وارد کنید.

مطمئن شوید که گزینه ذخیره سازی آ‌ی‌کلود روشن است. گزینه "شروع بک آپ گیری" یا "Back Up Now" را انتخاب کنید. زیر قسمت "Back Up Now"، زمان و اطلاعات آخرین ذخیره سازی انجام شده خود را مشاهده خواهید کرد. از طریق همین قسمت نیز قادر خواهید بود که اطلاعاتی را که قصد ذخیره سازی آنها را دارید، انتخاب و مدیریت کنید.

کاربران آیپد در نظر داشته باشند که دستورالعمل‌های ذکر شده ممکن است روی دستگاه‌ آنها کمی تفاوت داشته باشد مثلا کاربر باید به قسمت تنظیمات و iCloud رفته، گزینه Backup ( که معمولا اواخر لیست قرار دارد) و بعد Back Up Now را انتخاب کند.

اطلاعات ذخیره شده به روی سرویس آی‌کلود، از طریق هر دستگاه دیگری قابل بازیابی است و با ورود به اکانت اپل آی‌دی، کاربر قادر خواهد بود که اطلاعات ذخیره شده را همیشه در دسترس خود داشته باشد.

بکاپ‌گیری، یک روش فوق‌العاده امن برای نگه داری و حفظ اطلاعات ارزشمند شماست وامیدواریم که این دستورالعمل ساده بتواند حداقل انگیزه‌ای باشد تا حتما از بکاپ‌گیری سیستم آی‌کلود استفاده کنید.