منبع :‌ آی تی ایران

طبق گزارش روزنامه کره‌ای Yonhap News، ، شرکت LG قرار است 26 فوریه ( یک روز قبل از شروع کنگره جهانی موبایل ) ، گوشی جدید G6 خود را عرضه کند. طبق گزارش‌ها و شایعات منتشر شده درباره این محصول، ظاهرا G6 قرار است با صفحه نمایش 5.7 اینچی و نسبت تصویر ( Aspect Ratio ) 2:1 عرضه شود. باتری محصولات قبلی ال جی قابلیت جدا شدن داشت که بین طرفداران این برند محبوبیت زیادی داشت، که در این مدل حذف شده است.

قابلیت جدا سازی باتری به این معنی است که می‌توانید یک باتری یدک شارژ شده همیشه همراه خود داشته باشید تا در هنگام نیاز و بدون نیاز به برق، گوشی با شارژ کامل در اختیار داشته باشید و یا زمانی که باتری قبلی گوشی دچار مشکل شد، خیلی راحت آن را تعویض می‌کنید.

طبق تصاویری که تا کنون از G6 منتشر شده ، طراحی این گوشی متفاوت از محصولات قبلی است.حاشیه‌های صفحه نمایش در بالا و پایین، بسیار نازک شده و قاب پشتی گوشی، رنگ فلزی براقی دارد. همچنین طبق عکس‌ها، قابلیت دو دوربینه ( Dual Camera) و سنسور اثر انگشت از دیگر ویژگی‌های این گوشی است. قاب دورتادور دستگاه فلزی است که لبه‌های آن مانند iPhone 5s ، گرد است.

ال جی قبلا اعلام کرده بود که که این ماه در بارسلونا، محصولی را معرفی خواهد کرد و با انتشار پست " See More, Play More" به صفحه نمایش بزرگ تری نسبت به محصولات قبلی، اشاره کرده بود.از آنجاکه محصول سال گذشته ال جی، G5 با استقبال فراوانی روبرو نشد، ، این شرکت امیدوار است با این محصول بتواند مشتریان بیشتری جذب کند. علاوه بر این، G6 به خاطر وجود قابلیت دستیار هوشمند گوگل، اولین محصول این شرکت است که توسط یک شرکت سازنده دیگر ساخته شده است.