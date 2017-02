منبع :‌ آی تی ایران

چرا دستیار هوشمند گوگل (Google Assistant) باید یک شخصیت داشته باشد؟ چون داشتن یک شخصیت و از آن مهم‌تر داشتن هویت می‌تواند به باورپذیربودن کمک کند. گوگل به این منظور Emma Coat را به خدمت گرفته است. او زمانی که در شرکت پیکسار به عنوان هنرمند استوری بورد فعالیت داشت مقاله‌ای نوشت با عنوان « ۲۲ قانون برای داستانسرایی» که خود پیکسار آن را منتشر کرد. آنچه گوگل را وادار به استخدام او کرد تجربه‌ای بود که او در زمینه پردازش شخصیت و دادن هویت به آن‌ها داشت و حالا در گوگل باید همین کار را برای یک ربات انجام دهد.

دستیار هوشمند گوگل، برای اولین بار در برنامه پیغام رسانی گوگل، Allo در ماه سپتامبر 2016 معرفی شد و بعدا نیز در محصولاتی همچون Pixel و Google Home نیز استفاده شد. دستیار گوگل، با تکنولوژی هوش مصنوعی کار می‌کند و دارای یک نوع شخصیت منحصر به فرد است. اما یک "شخصیت" باید "هویت" نیز داشته باشد و این دقیقا چیزی بود که اما کوت، که در ژانویه 2016 به گوگل پیوست، موظف است برای این دستیار هوشمند خلق کند. کوت می‌گوید:

" وظیفه‌ای که به من واگذار شده است بسیار جالب و هیجان انگیز است. باید بتوانم هر سوالی که یک کاربر ممکن است از یک ربات بپرسد را حدس بزنم تا بتوانم یک شخصیت زنده با ثبات را از این ربات بسازم که بتواند از پس هر مکالمه ای با موفقیت بر بیاید."

برای اینکه تیم کوچک کوت در کالیفرنیا بتوانند برای دستیار گوگل، یک شخصیت مهربان و خوش مشرب طراحی کنند، باید تمام سوالاتی که یک انسان ممکن است از این ربات بپرسد را بررسی کنند و جواب‌های Assistant را به یک برنامه نویس ارائه کنند تا کد‌های مورد نظر را طراحی کند.

کوت از سال 2006 تا 2012 در شرکت پیکسار به عنوان هنرمند استوری برد فعالیت می‌کرد و در انیمیشن‌هایی همچون Brave ، Monsters University و Inside Out همکاری داشته است. وی قبل از ورود به شرکت گوگل ، به صورت آزاد، کار خود را ادامه داد و مقالاتی نیز نوشت که تحت عنوان " Notes to my younger Self" منتشر شد.